PSG gibt bekannt: Trainer Thomas Tuchel erleidet Knochenbruch vor Champions-League-Finalturnier

PSG-Trainer Thomas Tuchel hat sich vor dem Viertelfinale der Champions League am kommenden Mittwoch in Lissabon gegen Atalanta Bergamo am Fuß verletzt. Wie der französische Meister Paris St. Germain am Freitag via Twitter mitteilte, verstauchte sich der 46-Jährige bei einer Fitness-Session am Donnerstagabend den linken Knöchel. Zudem sei ein Mittelfußknochen gebrochen. Ob Tuchel bis zur oder während der Partie gegen den Serie-A-Klub seine Tätigkeit nur eingeschränkt ausüben kann, blieb unklar.