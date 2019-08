Nach PSG-Niederlage: Thomas Tuchel greift eigene Spieler an - Torwart-Frage weiter offen

Nach der Niederlage im Pokalfinale (5:6 n.E.) und dem damit verpassten Double-Sieg im Vorjahr hat Paris Saint-Germain auch im Liga-Spiel der neuen Saison gegen Stade Rennes verloren. Dieses Mal setzte es in der Ligue 1 eine 1:2-Niederlage gegen den Klub aus der Bretagne. Die Pleite brachte PSG-Trainer Thomas Tuchel auf die Palme. Der deutsche Coach rüffelte nach der Partie seine Profis Marquinhos und Thiago Silva. "Wenn die beiden Brasilianer in Bestform sind, kassieren wir das 1:2 nicht", sagte er nach der Pleite in Rennes.

Auch an Torhüter Alphonse Areola ließ Tuchel kein gutes Haar - der Torwart muss nun um seinen Stammplatz bangen. "Ich kann mich nicht an ihn wegen großer Taten erinnern. Es gab zwei Schüsse und zwei Tore, das ist fast alles. Es war ein unglückliches Spiel. Ich kann nicht bestätigen, dass er Stammtorwart bleibt bis das Transferfenster geschlossen ist. Jeder Spieler muss seine Qualität beweisen." Nach dem fixen Abgang von Kevin Trapp zu Eintracht Frankfurt schien Areola zuletzt als klare Nummer eins zu gelten - das liegt auch daran, dass es an Ersatz fehlt.

Die einzige Alternative für den 26-jährigen Franzosen wäre Marcin Bulka, der ablösefrei aus der zweiten Mannschaft des FC Chelsea in die französische Hauptstadt wechselte. Allerdings fehlt es dem erst 19-Jährigen an Erfahrung und an Spielpraxis in Europas Top-Ligen.

PSG in vergangener Saison mit 14 Siegen zum Auftakt Die Niederlage gegen den Liga-Konkurrenten war die erste Niederlage in der noch sehr jungen Saison für Tuchel und Co. Ein ungewohntes Bild für das Star-Ensemble von Paris Saint-Germain. In der vergangenen Saison setzte man mit 14 Siegen zum Auftakt der Spielzeit gleich mal ein dickes Ausrufezeichen. Nicht dabei war der wechselwillige brasilianische Star Neymar, den der PSG-Trainer nach dessen Knöchelverletzung noch nicht in den Kader berufen hatte.

