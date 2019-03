PSG-Boss über Tuchel-Zukunft: So geht es nach dem Champions-League-Aus weiter

Das überraschende Aus in der Champions League sorgt bei Paris Saint-Germain für Diskussionen. Nach der Pleite gegen Manchester United ist plötzlich auch das Renommee von Cheftrainer Thomas Tuchel angekratzt , schließlich war der Titel in der Königsklasse das erklärte Ziel des Scheichklubs. Der 45-Jährige ist seit Beginn der Saison Trainer von PSG und verantwortete bis zum Debakel gegen ManUtd eigentlich eine höchst erfolgreiche Saison . Doch die Flitterwochen sind spätestens jetzt passé.

PSG-Klubchef Nasser al-Khelaifi vermittelt dem ehemaligen BVB-Trainer zumindest vordergründig Rückendeckung. Er vertraue dem Trainer, betonte der Katarer gegenüber RMC Sport. Allerdings: "Wir werden seine Entscheidung sehen, ob er sich verändern möchte oder nicht." Tuchels Vertrag läuft noch bis 2020, derzeit deutet nichts auf einen Abschied hin. Al-Khelaifi: "Es ist nicht so, dass wir, weil wir ein Match verloren haben, jetzt handeln müssen. Wir müssen Entscheidungen mit einem klaren Kopf treffen, aber dies ist nicht der Moment."

Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren. ©

Tuchels Vorgänger mussten wegen Misserfolg in der Königsklasse gehen

Der andauernde Misserfolg der Pariser in der Königsklasse , dem erklärten Prestigeprojekt der katarischen Eigentümer, kann Al-Khelaifi allerdings nicht gefallen. Seit 2013 war für die Franzosen immer spätestens im Viertelfinale Endstation, in den vergangenen drei Jahren kam PSG nie über das Achtelfinale hinaus. Tuchels Vorgänger Laurent Blanc und Unai Emery mussten gehen , weil sie diese Ergebnisse zu verantworten hatten.

Entsetzen in Paris! So reagieren Tuchel, Neymar und PSG-Boss Al-Khelaifi auf die 1:3-Pleite

Tuchel nicht der Erste: So spektakulär scheiterte PSG schon in der Champions League

Man müsse sich beruhigen, forderte Al-Khelaifi. "Wir wollen auch sehen, was der Trainer will. Das ist sehr wichtig." Tuchel war nach dem Ausscheiden gegen ManUtd fassungslos. „Das ist schwer zu analysieren“, sagte Tuchel, „vielleicht sogar unmöglich.“ PSG verspielte zuhause eine 2:0-Führung aus dem Hinspiel, unterlag mit 1:3. „Eine dritte Ernüchterung in drei Jahren“, schrieb die große französische Sportzeitung L'Equipe.