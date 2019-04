Nächste Pleite für Thomas Tuchel: PSG verliert mit Neymar gegen Montpellier

Nächste Pleite für Trainer Thomas Tuchel und Paris Saint-Germain: Drei Tage nach dem verlorenen Pokalfinale kassierte das bereits als französischer Meister feststehende Starensemble um Neymar und Co. am Dienstag eine 2:3 (1:1)-Niederlage beim SC Montpellier. Es war bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Zwar liegt PSG mit 16 Punkten Vorsprung weiter souverän an der Tabellenspitze, die Niederlagenserie dürfte den reichen Clubbesitzern aber kaum gefallen.