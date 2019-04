Tuchel schon wieder nicht Meister: PSG verliert auch in Nantes

Schlittert Paris Saint-Germain gerade in die erste Liga-Krise der Ära Thomas Tuchel? Der überragende Tabellenführer der französischen Ligue 1 ist bereits zum dritten Mal in Folge ohne Sieg geblieben, kassierte beim 2:3 (1:2) gegen das Kellerkind FC Nantes bereits die zweite Niederlage in Folge. Zuvor hatte Tuchel mit einer von Verletzungen gebeutelten Rumpftruppe ein 1:5 gegen den Tabellenzweiten OSC Lille kassiert. Weil es im Anschluss unterschiedliche Auffassungen über die Natur der Niederlage gab, verzichtete Tuchel in Nantes offenbar aus disziplinarischen Gründen auch auf seinen letzten verbliebenen Superstar Kylian Mbappé.