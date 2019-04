Tuchel verpasst Double! PSG verliert Pokalfinale gegen Stade Rennes

Die Stars von Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel haben das Double verpasst. Sechs Tage nach dem vorzeitigen Gewinn der französischen Meisterschaft in der Ligue 1 verlor der Favorit das dramatische Pokalfinale gegen den Ligarivalen Stade Rennes am späten Samstagabend mit 5:6 im Elfmeterschießen.

Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren. ©

Mbappé sieht nach rüdem Foul die Rote Karte

Die Brasilianer Dani Alves (13. Minute) und Neymar (21.) hatten Paris vor der Pause in Führung gebracht. PSG-Verteidiger Presnel Kimpembe unterlief ein Eigentor (44.); mit dem 2:2 hatte Edson Mexer (66.) Rennes nach 0:2-Rückstand noch in die Verlängerung gerettet. Superstar Kylian Mbappé traf beim Sturmlauf des Meisters in der 99. Minute nur den Pfosten - kurz vor Ende der Verlängerung musste der Weltmeister nach einem rüden Foul mit Rot vom Platz.