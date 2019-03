Trotz CL-Aus: Thomas Tuchel wohl vor Vertragsverlängerung bei Paris Saint-Germain

So heizt Kai Havertz die Spekulationen um einen Wechsel zum FC Bayern an

Tuchel war im vergangenen Sommer zu PSG gekommen und genießt in der Hauptstadt ein hohes Ansehen. Den langgehegten Traum des Klubs, die Champions League zu gewinnen, wird Tuchel in dieser Saison jedoch nicht erfüllen können. Das Starensemble um Stürmer Kylian Mbappé schied im Achtelfinale gegen Manchester United (2:0, 1:3) aus.

Niemand scheitert in der Champions League so spektakulär wie PSG - das musste auch Thomas Tuchel schmerzlich erfahren.

Tuchels Spieler schwärmen vom PSG-Coach

Wie sehr Tuchels Arbeit in Paris dennoch geschätzt wird, verdeutlichte Nationalspieler Thilo Kehrer zuletzt. „Er ist sehr verständnisvoll, sehr offen und sehr akribisch. Er ist in der Mannschaft total beliebt“, sagte der 22-Jährige in einem Interview mit der Welt am Sonntag über den PSG-Coach. Auch Superstar Neymar lobte Tuchel bereits. „Wir haben zweimal vor der WM geredet und ich konnte sehen, dass er jemand ist, der mit der Mannschaft hoch hinaus wollte. Er ist ein sehr ruhiger Mensch, der aber auch viel verlangt. Er will immer das Beste für das Team und für jeden Spieler“, sagte der Brasilianer.