Klares Bekenntnis: Paris Saint-Germain verlängert mit Thomas Tuchel bis 2021

Nach der verkorksten Champions-League-Saison mit dem frühen Aus im Achtelfinale gegen Manchester United und der bitteren Pleite im Pokal-Finale gegen Stade Rennes stand Tuchel beim Pariser Klub in der Kritik. Frühere Trainer waren regelmäßig an den hohen Ansprüchen der Klubbosse in der Champions League gescheitert. Die Meisterschaft, die PSG auch in dieser Saison gewann, war bei Tuchels Vorgängern keine Garantie für einen Verbleib gewesen.