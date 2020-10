PSG-Trainer Thomas Tuchel äußert sich zu Zoff mit Manager Leonardo: "Die Dinge sind klar"

Sportlich läuft es für Paris Saint-Germain nach dem schwachen Saison-Start in der Ligue 1 mittlerweile ordentlich. Auf zwei Niederlagen zum Auftakt folgten fünf Siege in Serie bei einem Torverhältnis von 16:1 - am Freitagabend gewann das Team um den französischen Superstar und Doppel-Torschützen Kylian Mbappé mit 4:0 bei Olympique Nimes. Das beruhigt die Situation um PSG-Trainer Thomas Tuchel. Zuletzt gab es für den Deutschen in Paris viel Gegenwind - allen voran von Sportdirektor Leonardo, der den Ex-BVB-Coach für seine forschen Transfer-Forderungen angegangen war.