PSG-Sehnsucht nach Champions-League-Titel bleibt: Trainer Thomas Tuchel spricht über eigene Zukunft

Nie war Paris Saint-Germain näher dran, sich den großen Traum vom Gewinn der Champions League zu erfüllen. Und am Ende scheiterte man nur knapp am FC Bayern, der den Franzosen beim 1:0-Sieg den Henkelpott am Sonntagabend wegschnappte. Auch in seiner zweiten Saison als Trainer konnte Thomas Tuchel die Sehnsüchte des hochambitionierten - weil mit etlichen Millionen aus Katar alimentierten - Topklubs nicht stillen. Auch wenn er die Mannschaft zu Leistungen drillte, die man bislang noch nicht in diesem Wettbewerb von ihr gesehen hatte.

Damit scheint sich der Deutsche offenbar genügend Kredit verschafft zu haben, um in sein drittes und letztes Vertragsjahr in der französischen Hauptstadt zu gehen, auch wenn das zwischenzeitlich durchaus bezweifelt werden durfte. Es ist gerade mal rund ein halbes Jahr her, dass der PSG-Coach nach der 1:2-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse bei Borussia Dortmund in den französischen Medien einigermaßen hart angegangen wurde. Der ehemalige Pariser Profi und französische Nationalspieler Luis Fernandez fällte seinerzeit sogar ein vernichtendes Urteil: "Tuchel ist der schlechteste Trainer seit dem Einstieg Katars." Im Jahr zuvor war man nach einem 2:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel bei Manchester United im heimischen Parc des Princes noch mit 1:3 in der 94. Minute ausgeschieden. Und in den Medien hält sich indes das Gerücht, dass Sportdirektor Leonardo an einer Verpflichtung des ehemaligen Juve-Trainers Massimiliano Allegri bastelt.