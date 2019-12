Frankreich-Legende zählt PSG-Trainer Thomas Tuchel an: "Ist am Ende"

Eine schlechte Saison spielt Paris St.-Germain objektiv gesehen wahrlich nicht: Das Team von Trainer Thomas Tuchel ist noch in allen Wettbewerben vertreten, führt nach 16 Spielen mit fünf Punkten Vorsprung die französische Liga an und hat in der Champions League bereits vor dem letzten Spiel den Gruppensieg sicher. Und trotzdem muss der deutsche Coach in Frankreich nun Kritik einstecken. Welt- und Europameister Christophe Dugarry hat in einem Interview mit RMC Sport behauptet, dass Tuchel bei PSG "am Ende" sei. "Er hat keine Kontrolle mehr über irgendetwas."