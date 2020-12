PSG-Trainer Thomas Tuchel adelt Team nach Sieg bei Manchester United: "Exzellenten Spirit gezeigt"

Nach dem 3:1 gegen Manchester United hat Trainer Thomas Tuchel die Moral seiner Spieler bei Paris St. Germain gelobt. "Wir haben uns nie vorgestellt, dieses Spiel zu verlieren, wir haben nie aufgegeben und einen exzellenten Spirit gezeigt, kombiniert mit einer hohen Qualität auf dem Platz", sagte der Deutsche nach dem wichtigen Erfolg in der Champions League am Mittwochabend. In der Gruppe H hat Paris nun wie Manchester und RB Leipzig neun Punkte vor dem letzten Spieltag. RB trifft auf Manchester United, PSG spielt gegen Basaksehir.

