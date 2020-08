PSG-Trainer Thomas Tuchel über Bayern-Torhüter Manuel Neuer: "Das war Wettbewerbsverzerrung"

Seinen Humor hatte Thomas Tuchel in einer seiner schwärzesten Stunden als Trainer nicht verloren. "Das ist Wettbewerbsverzerrung", sagte der Coach von Paris St. Germain nach der 0:1-Niederlage im Champions-League-Finale gegen den FC Bayern und bezog sich damit auf die Leistung von Münchens Torhüter Manuel Neuer. Immer wieder hatte sich der deutsche Nationalkeeper den Versuchen der PSG-Stars um Neymar und Kylian Mbappé entschlossen entgegengeworfen und alles gehalten, was es zu halten gab. Tuchel erkannte am Sky-Mikrofon neidlos an: "Manuel ist in absoluter Top-Form. Er hat das Torwart-Spiel auf ein neues Niveau gehoben."