PSG-Trainer Thomas Tuchel nach Fehlstart in der Kritik - Sportdirektor Leonardo: "Lage ist sehr ernst"

Vor wenigen Wochen noch Champions-League-Finalist und jetzt Tabellen-17. in der Ligue 1. Das französische Top-Team Paris Saint-Germain muss nach zwei Niederlagenzum Saisonstart viel Kritik einstecken. Gleiches gilt für Trainer Thomas Tuchel. PSG-Sportdirektor Leonardo bekommt bereits eine Frage von der französischen Presse zu einer möglichen Trennung von Tuchel gestellt. "Die Frage werde ich nach so einem Spiel nicht beantworten" , antworte der 51-jährige Brasilianer.

Man dürfe nicht vergessen, was der Verein aktuell in der Corona-Krise durchmache. Im Team von PSG hatte es vor dem Saisonstart viele, ungenannte positiv getestete Spieler gegeben. Von den Stammkräften fehlten gegen RC Lens (0:1) neben Kylian Mbappé und Neymar auch Mauro Icardi und Ángel Di María. Immerhin konnte Neymar in das Aufgebot gegen Olympique Marseille zurückkehren. Aber vorerst wohl nur für ein Spiel. Nach einer Roten Karte wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit seinem Gegenspieler Alvaro Gonzalez droht dem Brasilianer nach der 0:1-Niederlage am Sonntagabend eine lange Sperre.