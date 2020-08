PSG-Trainer Tuchel bestätigt: Kylian Mbappé fit für Champions-League-Spiel gegen Bergamo

Früher als eigentlich erwartet kann Paris Saint-Germain wieder auf Kylian Mbappé setzen . Das bestätigte der deutsche Trainer Thomas Tuchel am Dienstagabend nach dem Abschlusstraining vor dem Viertelfinale in der Champions League gegen Atalanta Bergamo. "Wenn nichts Außergewöhnliches passiert, wird er morgen im Team sein", sagte Tuchel. Bei RMC bestätigte er dann nach der Pressekonferenz, dass Mbappé fit genug sei für einen Einsatz - aber wohl nicht von Beginn an auflaufen wird.

PSG will beim Finalturnier in Lissabon endlich den Titel in der Champions League gewinnen. "Wir sind bereit, Geschichte zu schreiben", sagt Tuchels Superstar Neymar gewohnt unbescheiden. Tatsächlich wirkte die Millionen-Truppe nie zuvor so zusammengeschweißt. "Das Team ist wie eine Familie für mich", sagte Neymar. Marquinhos und Mauro Icardi organisierten Teamabende, zuletzt gab es ein gemeinsames Barbecue. Abwehrchef Thiago Silva, der PSG verlassen wird, verlängerte für das große Ziel seinen Vertrag noch mal um zwei Monate.