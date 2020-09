Zugang für Thomas Tuchel: PSG verpflichtet Alessandro Florenzi als Meunier-Ersatz

Der 36-malige Nationalspieler Florenzi wurde in Rom geboren, in der Jugendabteilung des Serie-A-Vereins ausgebildet und spielte seitdem mit zwei kurzen Unterbrechungen für die Roma, die er zwischenzeitlich auch als Kapitän anführte. Zuletzt war er für ein halbes Jahr an den spanischen Klub FC Valencia ausgeliehen. In seinen 279 Partien für die AS Rom erzielte Florenzi 28 Tore. "Das ist der wichtigste Wechsel meiner Karriere", sagte Florenzi nach seiner Vertragsunterschrift in Paris: "Es ist für jeden klar, dass PSG zu den drei größten Vereinen der Welt gehört."