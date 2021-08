PSG verpflichtet Barcelona-Legende: Die Meilensteine der Karriere von Superstar Lionel Messi in Bildern

"Ich gehe, aber es ist kein Abschied, sondern nur ein bis später" – das waren die emotionalen Worte von Lionel Messi bei seinem Abschied vom FC Barcelona . Trösten wird das die Anhänger des spanischen Spitzenklubs nicht. Nach einem 21 Jahre währenden gemeinsamen Weg endet mit dem Weggang des argentinischen Superstars eine Ära. Dass sich der 34-Jährige künftig das Trikot von Paris Saint-Germain überstreifen wird, dürfte ein ungewohntes Bild abgeben. Doch genau das steht fest: Der sechsmalige Weltfußballer unterzeichnete beim französischen Star-Ensemble einen Vertrag bis 2023 mit der Option auf ein weiteres Jahr . Drei Tage nach seinem Tränen-Abschied aus Barcelona wurde Messi am Mittwoch in Paris vorgestellt. Im Rahmen seiner ersten Pressekonferenz schwärmte er von seinem neuen Team: "Wenn du diese Mannschaft siehst, willst du einfach hier spielen."

Dass der wendige Dribbelkünstler auch in der Hauptstadt Frankreichs seine Spuren hinterlassen wird, bezweifelt angesichts der Qualitäten des Offensivmanns wohl keiner. Eine ähnliche Erfolgsstory wie die von Messi beim FC Barcelona wird es jedoch nicht geben. Denn diese sucht in der Fußball-Welt ihresgleichen. Allein die Trophäensammlung des Argentiniers mit den Katalanen ist prall gefüllt: 35 Titel feierte er zusammen mit seinem Herzensklub. Dieser begleitete ihn bislang während seiner gesamten Laufbahn. Der SPORTBUZZER blickt auf die Meilensteine in der Karriere von Lionel Messi bei Barcelona.