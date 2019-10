Bericht: PSG mit Transfer-Interesse an Leverkusen-Star Kai Havertz - Ablöse könnte hoch ausfallen

Transfer von Kai Havertz? PSG-Sportdirektor will wohl Leverkusen-Star

Und was sagt Kai Havertz zu den Transfer-Gerüchten? "Am Ende entscheide ich, was passiert", sagte der DFB-Spieler bereits in der vergangenen Woche auf die Frage nach seiner Zukunft. Sein Vereins-Trainer Peter Bosz ging da schon weiter: "Kai ist erst 20 Jahre alt und hat noch Luft nach oben. Da kann ich ihm helfen. Es ist aber so: Am Ende muss der Spieler selbst spüren, wann er bereit ist für den nächsten Schritt. Das kann niemand für ihn entscheiden, sondern nur er selbst", sagte er der Sport Bild. Die Zeitung berichtete zudem, dass der FCB ebenfalls an einem Havertz-Transfer arbeite.