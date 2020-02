PSG verpatzt ohne Mbappé BVB-Generalprobe: Irres Unentschieden nach Drei-Tore-Rückstand

Bis in die Nachspielzeit hinein hatte PSG nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand und einem irren Comeback mit 4:3 geführt. Doch dann schoss Serhou Guirassy den Ausgleichstreffer. Damit beträgt der Vorsprung von Tabellenführer PSG in der Liga vor der Partie des Zweiten Olympique Marseille bei Lille OSC am Sonntagabend 13 Punkte.