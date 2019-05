Bericht: Paris Saint-Germain vor Umbruch - Bayern-Star James soll für Neymar kommen

Bericht: FC Bayern nicht mehr an Pépé interessiert - Kovac will Frankfurt-Star Rebic

So soll James seinen Mitspielern beim Rekordmeister bereits verraten haben, dass PSG an ihm interessiert sei. Dafür müsste ein anderer Spieler allerdings weichen. Es handelt sich nicht etwa um den zuletzt in Frage gestellten Julian Draxler, sondern um Superstar Neymar. Die Sport Bild wisse demnach, dass ein Transfer des Brasilianers zu Real Madrid intern nach wie vor in Erwägung gezogen wird. Gehandelt werden soll eine Summe von 350 Millionen Euro - Neymar würde damit seinen Rekord als teuerster Transfer aller Zeiten erneut brechen.