Reise-Chaos bei Götze-Klub PSV Eindhoven vor Europa League: Teze darf einreisen, Zahavi nicht

Aufklärung im Reise-Chaos um die PSV Eindhoven vor dem Europa-League-Spiel bei Omonia Nicosia an diesem Donnerstag (21 Uhr, DAZN): Wie der Klub von Mario Götze am Mittag mitteilte, darf Verteidiger Jordan Teze nach erteilter Erlaubnis durch die zyprischen Behörden nun doch auf die Insel einreisen und steht dem deutschen PSV-Trainer Roger Schmidt damit am Abend zur Verfügung. Eran Zahavi darf hingegen nicht nach Zypern und trainiert nach Klub-Angaben in Eindhoven.