Götze nach Weiterkommen mit Eindhoven in der Europa League: "Haben Potenzial, besser zu spielen"

Der ehemalige deutsche Nationalspieler Mario Götze ist nach dem Einzug in die K.o.-Phase der Europa League mit der PSV Eindhoven noch lange nicht zufrieden. Zunächst gab sich der WM-Torschütze von 2014 erleichtert, dass der niederländische Klub vom deutschen Trainer Roger Schmidt durch den 1:0-Sieg beim Spitzenreiter FC Granada in der Gruppe E die nächste Runde gebucht hat. "Im Endeffekt war das ein super Szenario für uns, dass wir das Spiel jetzt hier gewinnen. Es war ein hartes Stück Arbeit" , sagte Götze nach der Partie am RTL-Mikrofon.

Für den 28 Jahre alten Offensivspieler, der nach dem Auslaufen seines Vertrages bei Borussia Dortmund im Sommer in Eindhoven um den neuen DFB-Profi Philipp Max angeheuert hat, sieht die Leistungen seines Teams als ausbaufähig an. "Wichtig ist, dass wir durchgekommen sind und die Gruppenphase überstanden haben", erklärte Götze. Mit Blick auf den möglichen Gruppensieg, der im Fernduell mit Granada am abschließenden Spieltag entschieden wird, fügte er an: "Nichtsdestotrotz wollen wir auch das nächste Spiel gewinnen. Wir haben alle das Potenzial nach oben, um noch besser zu spielen, das gilt auch für mich."