PSV Eindhoven gewinnt knapp gegen Sparta Rotterdam – Götze nach Startelf-Comeback ausgewechselt

Die PSV Eindhoven ist weiter dran an den Spitzenplätzen der niederländischen Eredivisie. nach einem 1:0 (0:0) gegen Sparta Rotterdam steht das Team von Trainer Roger Schmidt auf Platz drei der Tabelle – zwei Punkte hinter dem Zweiten Vitesse Arnhem und vier Zähler hinter Tabellenführer Ajax Amsterdam. Das Tor des Abends erzielte der niederländische Nationalspieler Donyell Malen (78.) per Nachschuss nachdem Sparta-Keeper Maduka Okoye Malens Elfmeter zunächst gehalten hatte.

Ex-BVB-Star Mario Götze, der gemeinsam mit dem Ex-Stuttgarter Timo Baumgartl und Bayern-Leighabe Adrian Fein in der Startelf stand, erlebte das Tor schon nicht mehr mit. Wegen anhaltender Muskelprobleme hatte der Weltmeister von 2014 am neunten Spieltag gegen Twente Enschede und in der Europa League unter der Woche gegen PAOK Saloniki noch pausiert. Baumgartl und Fein standen über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.