Mario Götze verteidigt Toni Kroos nach Hoeneß-Kritik: "Ein großer internationaler Fußball-Spieler"

Weltmeister-Kollege Mario Götze kann die Kritik an Toni Kroos nach dessen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nicht nachvollziehen. " Ich finde die Art und Weise ein bisschen übertrieben, wie mit Toni Kroos umgegangen wird ", sagte Götze gegenüber t-online.de (Mittwoch). "Ich persönlich denke, dass Toni Kroos ein großer internationaler Fußballspieler ist, das hat er über Jahre gezeigt. Er hat bewiesen, dass er eine ungeheure Qualität auf den Platz bringt."

Kroos, der mit Götze 2014 den WM-Titel in Rio mit der DFB-Auswahl geholt hatte, war nach der EM aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Kritik hatte es anschließend von Bayern-

Ehrenpräsident Uli Hoeneß gegeben. Kroos habe mit seinem Querpass-Spiel im heutigen Fußball "nichts mehr verloren", hatte der 69-Jährige im Sport1-"Doppelpass" im vergangenen Monat gesagt. "Vergessen wir nicht all die Titel, die er im Laufe seiner Karriere gewonnen hat", verteidigte Götze seinen ehemaligen Mitspieler Kroos. "Das sucht seinesgleichen, vor allem in Deutschland."