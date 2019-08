PSV Eindhoven statt U23: Chris Gloster verlässt Hannover 96

Das ist der komplette Kader von Hannover 96 in der Saison 2019/20

Das dritte Angebot stimmt

Der holländische Erstligist überweist 250.000 Euro an die Roten. Der 19-Jährige wollte nicht länger mit den Profis trainieren, weil sich sein Wechsel in die Eredivisie konkretisiert hat. Zuvor hatte 96 bereits zwei Angebote für den Amerikaner abgelehnt, weil sie zu schlecht waren. Mit dem jetzigen Angebot ist der Zweitligist einverstanden und der Verteidiger kann Hannover verlassen. Gloster kam im Sommer 2018 von der New York Red Bull Academy.