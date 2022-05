PSV Neumünster feiert Oberliga-Klassenerhalt

Doch bei den Polizisten ahnte das keiner. Die Feierlichkeiten nach dem Schlusspfiff blieben aus. Erst das Nachrechnen am späten Abend ließ die Gewissheit reifen, dass das Abstiegsgespenst endgültig vertrieben ist. Ein Abrutschen auf den sechsten Tabellenplatz ist nicht mehr möglich, weil der SV Frisia 03 Risum-Lindholm und der FC Dornbreite Lübeck in den verbleibenden Spielen noch zwei Mal aufeinandertreffen und somit nicht mehr beide Teams am PSV vorbeiziehen können. Anzeige

PSV-Ligaobmann Volker Bernaschek erreichte die frohe Kunde gegen 21 Uhr auf dem Weg in den Kroatien-Urlaub: „Das hatten wir nicht auf dem Schirm. Dann gönne ich mir morgen in Kroatien eine Flasche Wein.“ Kapitän Fyn Claasen, der mit einem Außenbandriss ausfiel und am Abend seinen 25. Geburtstag nachfeierte, jubelte: „Dann haben wir heute Abend ja noch mehr zu feiern.“

Schiedsrichter Lars Jansen (ehemals Gruhlke) feierte hingegen seinen Abschied an der Stettiner Straße. Nach 43 Oberligaspielen beendete der 30-Jährige aus familiären und beruflichen Gründen seine aktive Karriere und fungiert künftig als Schiedsrichterbeobachter. 45 Minuten schenkten die 22 Akteure ihm ein leicht zu leitendes Abschiedsspiel. Doch als Jansen bei einer 2:0-Führung des PSV zur Halbzeit pfiff, überschlugen sich plötzlich die Ereignisse. Flensburgs Elvind Bajrami beklagte beim Schiedsrichter ein nicht gegebenes Foulspiel. Neumünsters Marc Barck erwiderte lautstark quer über den Platz: „Halt die Fresse. Der Idiot foult sich selbst.“

Rot: Schiedsrichter Lars Jansen (li., verdeckt) verweist Marc Barck (re.) des Platzes. © Jan-Phillip Wottge

Die Folge: eine Rudelbildung. Jansen sanktionierte Barcks Unsportlichkeit mit einer Rote Karte. Der Sünder zeigt sich nach dem Schlusspfiff immerhin reumütig: „Wenn er meine Äußerung ahndet, dann mit einer Roten Karten. Juristisch gesehen ist das richtig. Für mich ist die Entscheidung extrem unglücklich.“

Doch zurück auf Anfang. Vor dem Anpfiff verabschiedete der schleswig-holsteinische Fußballverband Jansen mit Präsenten in den Ruhestand. Der Spielbeginn bot Magerkost. Die Gastgeber legten jedoch nach 20 Minuten ihre Zurückhaltung ab: Einen Drauschke-Schuss lenkte SC-Keeper Jonas Wolz an den Pfosten (17.). Timo Barendt per Kopfball (23.) nach Küffner-Flanke, Tim Möller (25, Nils Drauschke (27.) und Barck (31.) vergaben Chancen im Zwei-Minuten-Takt.

Marc Barck (li.) trifft zum 1:0 und sieht wenig später Rot. Flensburgs Finn Lorenzen (re.) kommt zu spät. © Jan-Phillip Wottge

Nur die PSV-Treffer fehlten, um dann binnen Minuten wie reife Früchte zu fallen. Möller enteilte im Laufduell Flensburgs Alton Zymeraj, legte per Absatzkick auf Barck zurück, der seinen Gegenspieler Finn Lorenzen abschüttelte und zum 1:0 (34.) traf. 180 Sekunden später erhöhte Mika Jöhnck nach schöner Kombination über Barck und Möller auf 2:0 (37.). Die Gäste blieben nahezu chancenlos. Lediglich bei einem Bajrami-Freistoß musste sich PSV-Keeper Finn Kornath strecken (40.). Alles deutete auf einen lockeren Heimsieg hin, ehe Barck sich zu seiner verbalen Entgleisung hinreißen ließ.



45 Minuten Unterzahl! Doch die Polizisten hielten die Ordnung, blieben auch zu zehnt tonangebend. Möller legte per Heber über Wolz das 3:0 (62.) nach. Barendt verpasste per Kopf den vierten Treffer (64.). Erst in der Schlussphase verkürzten die Gäste durch Cosmo Nitsch (87.) und Mert Kurt (90.+2) auf 2:3. In Gefahr geriet der PSV-Sieg nicht mehr. Über den Klassenerhalt jubelte in Unkenntnis der Konstellation indes keiner. Coach Sven Boy lehnte jegliche Glückwünsche zum Klassenerhalt als verfrüht ab: „Wir haben heute laufstark die Unterzahl kompensiert. Dafür haben sich die Jungs einen freien Tag verdient.“