PSV Neumünster landet Big Points im Abstiegskampf

Tim Möller bringt den PSV Neumünster mit Doppelpack auf die Siegstraße

„Die ganze Woche über habe ich einen Sieg bei Dornbreite eingefordert. Jeder bei uns sollte wissen, was auf dem Spiel steht. Wir wollten von der ersten Minute an da sein“, sagte PSV-Coach Sven Boy. Druck spüren, ihn kanalisieren, aber nicht überdrehen. Die Polizisten bewahrten die Contenance und erwischten einen Traumstart. Nach Barck-Querpass markierte Tim Möller per Flachschuss nach gerade einmal 240 Sekunden die Neumünsteraner Führung. Die Boy-Elf legte ein Spiegelbild auf das Hinspiel. Am 18. September 2021 wurde die Neumünsteraner von den Lübeckern eiskalt ausgekontert. „Das sollte uns nicht wieder passieren. Wir wollten Dornbreite tiefer aufnehmen und selbst in die Räume stoßen. Wir wussten, dass der FCD Schwächen in den Halbräumen hat“, erläuterte Boy.