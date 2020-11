Psychologe und Redner: RB Leipzigs Coach Nagelsmann mit neuer Rolle

Leipzig. Am Leipziger Cottaweg erleben sie gerade so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Das Trainingsgelände von RB Leipzig ist weitestgehend verwaist, die Profis schnaufen analog zur Fußball-Bundesliga kurz durch. Von Dienstag an wird einige Tage trainiert, ehe es ins verlängerte Wochenende geht. Kräfte sammeln für das, was da noch kommt, heißt die Devise.

Anzeige