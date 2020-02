Punktabzug für Manchester City? Tottenham-Trainer Mourinho scherzt über Titel-Verlust

Am vergangenen Freitag wurde bekannt, dass Manchester City von der UEFA mit einem zweijährigen Ausschluss aus der Champions League sowie einer Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro bedacht wird. Grund dafür sind wiederholte Verstöße gegen das Financial Fair Play. Dies könnten jedoch nicht die einzigen Sanktionen gegen die Citizens sein. Denn wie die britische Zeitung The Independent berichtet, muss der englische Top-Klub zusätzlich mit einem Punktabzug rechnen. Demnach entsprächen die Verstöße des Teams aus Manchester gegen das Financial Fairplay der UEFA auch einem Bruch mit Regularien der Premier League.