Bericht: Punktabzug für Schalke 04 in der 2. Bundesliga? Finanz-Chefin Rühl-Hamers beschwichtigt

Der Negativtrend bei Schalke 04 scheint nicht abzureißen. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga als abgeschlagenes Schlusslicht könnte auch der Start in die neue Spielzeit mit einer Hypothek beginnen. Einem Bericht der Bild zufolge droht dem Revierklub ein Abzug von sechs Punkten. Der Grund: Die Schalker haben die Lizenz in der Zweitklassigkeit nur unter der Auflage erhalten, dass man bis spätestens zum 15. September die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen kann. Eine Nicht-Einhaltung der Vorgaben hatte für die Königsblauen entsprechende Auswirkungen auf das Punktekonto.

