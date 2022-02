Punktekonto weiter ausbauen? Dresdner Eislöwen erwarten die Freiburger Wölfe

Dresden. Die Dresdner Eislöwen schweben in der DEL 2 derzeit auf einer großen Erfolgswelle. Gegen die Heilbronner Falken feierten die Männer von Trainer Andreas Brockmann den achten Sieg in Folge und den 30. in dieser Saison überhaupt. Damit haben die Elbestädter ihre Spitzenposition weiter ausgebaut und können mit Selbstvertrauen die drei schweren Aufgaben in dieser Woche angehen. Dabei geht es gleich zweimal hintereinander gegen die Freiburger Wölfe, bevor am Sonntag die Frankfurter Löwen in Dresden gastieren.

