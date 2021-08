Punkteschlacht an der Elbe: Dresden Monarchs besiegen Kiel mit 61:48

Dresden. Welch ein Spiel: Die Dresden Monarchs haben sich am Sonnabendnachmittag mit den Kiel Baltic Hurricanes eine wahre Punkteschlacht geliefert. Sage und schreibe mit 61:48 (28:14, 14:14, 7:14, 12:6) gewannen die Footballer aus Sachsens Landeshauptstadt ihr erstes Spiel in der German Football League (GFL) nach der Sommerpause gegen das Team von der Förde. Dadurch verteidigten sie ihre Tabellenführung in der Nordstaffel. Allerdings hätte schon der Halbzeitstand von 42:28 für die „Königlichen“ an normalen Tagen für ein ganzes Spiel gereicht. Anzeige

Ständiges Hin und Her

Vorm gut aufgelegten heimischen Publikum insgesamt fast 50 Punkte gegen sich zu kassieren, war für Headcoach Ulrich Däuber aber deutlich zu viel: „Unsere Offense hat super gespielt. Defensiv konnten wir die Kieler jedoch zu oft nicht stoppen. Bei drei, vier ihrer Touchdowns waren wir dran, haben sie aber nicht verhindern können. Das waren individuelle Fehler, die uns nicht passieren sollten.“ Zwar lagen die Gastgeber im recht gut gefüllten Heinz-Steyer-Stadion seit ihrem ersten Touchdown durch Robin Wilczek nach einem 41-Yard-Pass von KJ Carta-Samuels (PAT Florian Finke) permanent vorn, aber zeitweise schmolz der Vorsprung bis auf einen Score zusammen.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Punkte-Festival Die Dresden Monarchs entscheiden am Ende das punktreiche Spiel gegen die Kiel Baltic Hurricanes mit 61:48 für sich. ©

Im ersten Viertel stellten die Gäste den 6:7-Anschluss her, Charles Oliver gelang jedoch postwendend der Kickoff-Return-Touchdown. Erneut Wilczek und Darrell Stewart fingen noch zwei Pässe des Quarterbacks über jeweils mehr als 40 Yard in der Endzone und schraubten mit Unterstützung von Kicker Florian Finke das Punktekonto in Durchgang eins auf 28, doch auch die Holsteiner spielten mit, kamen per Touchdown und anschließender Convention immerhin auf 14 Zähler. Auch der zweite Spielabschnitt hatte es in sich. Wieder punkteten Stewart und Wilczek. Zwischendrin war aber erneut zweimal das Kieler US-Duo aus Quarterback Joe Germinerio und Widereceiver Weston Carr erfolgreich – der vierte Touchdown in dieser Kombination für die Gäste vor der Halbzeitpause!

„Sieg muss ganz klar unser Ziel sein!“

Das dritte Viertel ging dann an die „Wirbelstürme“ von der Küste. Carr mit seinem fünften Touchdown dieses Tages sowie Benedikt Englmann hatten sie bei zwischenzeitlichem Score durch Dresdens Radim Kalous auf 49:42 herangebracht. Beim Trainerteam seien „Ulz“ Däuber zufolge in dieser Phase unangenehme Erinnerungen an den Saisonauftakt gegen Köln aufgekommen, als die Crocodiles ebenfalls im dritten Durchgang die Partie drehten und schließlich auch gewannen. „Aber die Defense hat gesagt, wir brauchen einen Stop. Das haben wir dann auch hingekriegt, auch wenn wir da schon wieder deutlicher führten“, freute sich Däuber.

Im vierten Viertel nämlich hatten es die Monarchs durch Wilczeks Touchdown und ein Finke-Fieldgoal nunmehr auf 59 Punkte gebracht, bevor Weston Carr mit seinem sechsten Touchdown noch mal für die Gäste scoren konnte. Dass ein gegnerischer Spieler so erfolgreich ist, tue schon weh, so „Ulz“ Däuber: „Wir haben zum Schluss unseren besten Mann draufgestellt und selbst gegen den hat er den Touchdown gemacht. Wenn deren Bester besser als unser Bester ist, haben wir ein Problem.“ Den Schlusspunkt dieses Spektakels setzten jedoch direkt danach die „Königlichen“, indem Kaulana Apelu bei seinem Convention-Return 90 Yard übers ganze Spielfeld flitzte und den 61:48-Endstand besorgte.