Punkteschnitt, Eberl, Spieler: Das hat sich seit dem feststehenden BVB-Wechsel von Rose in Gladbach verändert

Vor fast einem Jahr – genauer gesagt vor 370 Tagen – fiel die Entscheidung: Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach und wird neuer Trainer bei Borussia Dortmund. "Leider hat er sich entschieden, dass er von einer Klausel in seinem bis Juni 2022 laufenden Vertrag Gebrauch machen und im Sommer zu Borussia Dortmund wechseln möchte“, erklärte Borussias ehemaliger Sportdirektor Max Eberl damals kurz und bündig. Fünf Millionen Euro Ablöse kostete den BVB der Wechsel des Fußballlehrers, der in seiner ersten Saison mit Dortmund zwar auf Platz zwei in der Bundesliga steht, aber nach dem katastrophalen Auftritt gegen die Glasgow Rangers (2:4) und dem drohenden Aus in der Europa League in der Kritik steht. Anzeige

Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) trifft Rose im Signal-Iduna-Park auf seinen Ex-Klub, der in dieser Saison als Tabellen-13. den angestrebten Zielen deutlich hinterher hängt. Wie haben sich die Gladbacher, nach dem die Rose-Entscheidung gefallen war, entwickelt? Der SPORTBUZZER Überblick.

Punkte/Tore: Die ersten vier Spiele nach der Rose-Entscheidung gingen in die Hose – es setzte jeweils Niederlagen. Drei weitere kamen bis zum 34. Spieltag noch dazu. Bis zum Saisonende holte die Borussia nur noch schlappe 16 Punkte. Zu wenig, um sich erneut für den europäischen Wettbewerb zu qualifizieren. Vor der Wechsel-Bekanntgabe war das Team um Kapitän Lars Stindl als Tabellensiebter noch auf Kurs. In dieser Saison holte der neue Trainer, Adi Hütter, bisher magere 26 Zähler. Im Schnitt sind das saisonübergreifend 1,2 pro Punkte pro Spiel seit dem feststehenden Rose-Abschied. Hochgerechnet auf 34 Spieltage würde die Borussia auf 40,8 Punkte kommen. Das hätte in der vergangenen Spielzeit zu Platz zwölf gereicht. Zum Vergleich: Vor der Zusage an den BVB holte Gladbach mit Rose im Schnitt 1,67 Punkte pro Partie. Auch bei den erzielten Toren gibt es einen deutlichen Unterschied. Vor der Verkündung des Wechsels erzielte die Borussia im Schnitt 2,19 Tore unter Rose, danach sind es nur 1,62 Treffer.



Sportdirektor: Eberl war immer einer der großen Befürworter von Rose, hielt auch zu ihm, als die Fans nach der Entscheidung und der sportlichen Krise die sofortige Trennung forderten. Ende Januar gab der Manager aus gesundheitlichen Gründen ("Ich will einfach raus und mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben“) seinen Abschied bei der Borussia bekannt. Den Nachfolger kennt auch Rose gut: Es ist der bisherige Nachwuchsdirektor und gebürtige Mönchengladbacher Roland Virkus, der am Wochenende das erste Mal mit auf der Bank sitzen wird. Der 55-Jährige hat einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieben und tritt in Eberls Fußstapfen, unter dem er gearbeitet hatte. "Ich glaube, hier kann wieder etwas entstehen. Und ich weiß, dass wir wieder dahin kommen, wohin wir wollen“, umriss er bei seiner offiziellen Vorstellung die Ziele. Es dürfte ein langer Weg werden.

Personal: Im vergangenen Winter entstand bei der Borussia Unruhe. Nationalspieler Matthias Ginter und der Schweizer Denis Zakaria hatten sich entschieden, ihre im Sommer auslaufenden Verträge bei der Borussia nicht mehr zu verlängern. Besonders die Personalie von Ginter sorgte für Aufregung, zumal ihn Hütter in der nächsten Partie auf der Bank ließ und auf Winter-Neuzugang Marvin Friedrich (von Union Berlin gekommen) setzte. Zuletzt gehörte der Verteidiger aber wieder zur Stammformation bei den Gladbachern. Zakaria machte noch im Transferfenster noch den Abflug, wechselte für 8,6 Millionen Euro zu Juventus Turin.