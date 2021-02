Durch Punkteteilung zwischen Bayern und Bielefeld: Bundesliga-Klubs stellen Rekord ein

Das 3:3 des FC Bayern München gegen Arminia Bielefeld am Montagabend war bereits das siebte Unentschieden an diesem Spieltag der Bundesliga. Wie aus den Erhebungen des Datendienstleisters Opta hervorgeht, wurde damit der Bundesliga-Rekord von sieben Remis an einem Spieltag eingestellt.

