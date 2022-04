Punkteteilung zwischen Stein und Tungendorf

Als in der Schlussphase eine Flanke in den Steiner Strafraum segelte, sprangen TSVS-Torhüter Riko Wensorra und SVT-Stürmer Torben Czekay gemeinsam zum Ball (82.). Letzterer konnte das Leder in die Maschen befördern, obwohl Wensorra mit seinen Fingerspitzen dieses bereits berührte. Richtig festhalten konnte der Keeper das Spielgerät jedoch nicht, weil er vom Tungendorfer Tristan Hoppe weggeschubst wurde. Eine Szene, die so offensichtlich war, doch vom Schiedsrichtergespann – warum auch immer – nicht wahrgenommen wurde.