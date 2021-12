Punktgleich, unzufrieden, unter hohem Druck: RB Leipzig empfängt Gladbach

Leipzig. Was eint die Bayern, Leipzig, Dortmund, Wolfsburg, Frankfurt, Leverkusen und Gladbach? Sie haben im Sommer ihre Trainer gewechselt. Glücklich ins Abendrot geritten sind zwei: Die Bayern mit Julian Nagelsmann und Leverkusen mit Gerardo Seoane. In Dortmund ist in der Liga alles gut, wird die Beziehung mit Marco Rose durchs Ausscheiden in der Champions League belastet. In Wolfsburg wurde Mark van Bommel schon wieder durch Florian Kohfeldt abgelöst. Dem rennt der Erfolg auch nicht gerade hinterher. In Frankfurt stemmt sich Oliver Glasner nach prekärem Start langsam aus dem Sattel. Anzeige

Schicksalsgegner City

Und da wären ja noch die Roten Bullen und Gladbach. Bei RB soll Domenico Tedesco Lust und Leidenschaft zurückbringen. Die Gladbacher und Coach Adi Hütter kassierten nach einem Zwischenhoch historische Pleiten. 1:4 im Derby in Köln, 0:6 gegen Freiburg. Am Sonnabend, 15.30 Uhr, empfängt RB (18 Punkte) die punktgleiche Borussia. In Leipzig war schon mal mehr Lametta, strahlte der Christbaumständer Stolz und Standfestigkeit aus und richtete jede XXL-Nordmann-Tanne auf. Wenn es in Gladbach im Stil der vergangenen beiden Partien weiter geht, liegen Socken und Feinripp-U-Hosen unterm Weihnachtsbaum.

Es geht am Samstag unter Ausschluss der Live-Öffentlichkeit um mehr als drei Punkte. Es geht um die Wende zum Guten, Thermik für die beiden letzten Spiele, ein gutes Gefühl, frohe Weihnachten, einen freudvollen Rutsch. Auch unrunde Kreise können sich schließen: Am 12. März 2019 coachte Domenico Tedesco sein letztes Spiel für Schalke, nach einem 0:7 bei Manchester City war Schluss. Nach einem 2:1 der Rasenballer gegen Manchester City am 7. Dezember 2021 kehrt Tedesco zurück.

„Wir hatten eine fürchterliche Woche“

Ex-Spieler und Ex-Bosse schwärmen vom 36-jährigen Deutsch-Italiener, loben Hingabe, Fachwissen, Empathie. Helge Leonhardt, Chef des Erzgebirges und des ortsansässigen Fußball-Vereins, ist hin und weg, wenn er an die Zweitliga-Rückrunde 2016/2017 denkt. „Als Domenico kam, waren wir Letzter. Er hat uns Leben eingehaucht, war morgens um sieben der Erste und hat um 23 Uhr das Licht ausgemacht.“ Tedesco malte Aue bunt an, ließ Angriffsfußball spielen, hätte auch aus einem Holzmichel einen Balljäger gemacht, rettete die Klasse. Dass Leonhardt seit Tedescos Weggang seine Trainerbank im Halbjahres-Takt neu besetzt, leuchtet ein: Der Mann ist verwöhnt.

Alles schön und gut und wissenswert, ändert aber nix: Am Samstag muss für RB ein Erfolgserlebnis her. Idealerweise in Form eines Sieges. Wenn RB fünfmal Latte/Pfosten trifft und Yan Sommer hält, wie er aussieht, könnte auch ein Remis als Erfolg durchgehen. Ansonsten gilt wie überall: Auch Vorschusslorbeeren welken. Aufstellungstechnisch wird sich gegenüber Dienstag nicht viel ändern. Möglicherweise ersetzt Mo Simakan den angeschlagenen Lukas Klostermann. Willi Orban kehrt nach Quarantäne in den Kader zurück. Amadou Haidara, Yussuf Poulsen und Dani Olmo fehlen verletzt. Tedesco hat die Seinen gefragt, ob sie eine Dreier- oder Viererkette bevorzugen. Auflösung Samstag.