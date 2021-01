Punktlandung: RB Leipzigs Marcel Sabitzer rechtzeitig fit für Wolfsburg

Leipzig. Unser Aller liebstes Kind, „Die Mannschaft“, würde von Leipzig nach Wolfsburg selbstverständlich fliegen. Nein, den Nationalspielern ist ein 205-Kilometer-Trip auf der A9 und A2 nicht zuzumuten. Die Roten Bullen haben sich reisetechnisch Bodenhaftung bewahrt, bestiegen am Freitag um 17 Uhr nach dem finalen Üben am Cottaweg den Mannschaftsbus und checkten zweieinhalb Stunden später im Hotel „Alte Mühle“ in Weyhausen nahe Wolfsburg ein.

29. Juli 2011: Magischer Pokalabend in Leipzig: Der damalige Viertligist RB Leipzig ringt in der 1. Runde des DFB-Pokals 2011/12 den Bundesligisten VfL Wolfsburg nieder. Maßgeblich daran beteiligt war dabei Daniel Frahn mit drei Treffern. ©

Andere - wie der Ex-Salzburger Xaver Schlager - konnten und können, haben sehr wohl die Reize in und um Wolfsburg und auch ihr sportliches Glück gefunden. Weil das so ist, steigt am Samstag, 15.30 Uhr, in der Autostadt ein Topspiel des 16. Bundesliga-Spieltages. Daheim ungeschlagene Wölfe (fünf Siege, zwei Remis) empfangen Rasenballer, die das 1:3 gegen Dortmund gerne vergessen machen würden. Der VfL hat 25 Punkte, RB 31. Die sich daraus ableitenden Möglichkeiten möge sich ein jeder ausmalen.