Punktlose Woche: IceFighters Leipzig verlieren auch in Hamburg

Hamburg. Die direkte Playoff-Qualifikation rückt für die Leipziger Eishockey-Cracks von Head Coach Sven Gerike immer weiter in die Ferne. Auch das zweite Duell am Wochenende ging verloren. Nach dem 1:4 gegen Rostock unterlagen die Sachsen verdient am frühen Sonntagabend mit 2:5 (1:3, 1:1, 0:1) bei den besser platzierten Crocodiles Hamburg. Schon nach 20 Sekunden warf die frühe Führung der Gastgeber den gesamten Matchplan der IceFighters über den Haufen. Anzeige

Leipzig fehlen die Mittel

Die ohnehin angezählte Psyche bekam erste Einschläge. Da half auch der schnelle Ausgleich von Florian Eichelkraut in Überzahl nichts. Thomas Zuravlev düpierte die Hintermannschaft der Eiskämpfer im Laufduell und tunnelte zudem Patrick Glatzel. Beim 1:3 von Andre Gerartz war die Leipziger Abwehr völlig desorientiert und ließ den Hamburger Angreifer mutterseelenallein vor dem Torwart einschießen. „Wir haben halt keinen Lauf zurzeit. Bei so einem Start hast du dann erstmal Schwierigkeiten“, so Cheftrainer Sven Gerike.

Auch im zweiten Durchgang hatten zunächst die Hanseaten mehr vom Spiel. Nach einem abgeprallten Schuss waren Michal Bezouska und der Doppeltorschütze Andre Gerartz gedankenschneller als Alexander Zille. Das 1:4 schüttelten die IceFighters jedoch schnell ab. Mit dem schönsten Leipziger Angriff des Tages bediente Michal Velecky seinen Partner Robin Slanina mustergültig. Mit dem 2:4 keimte nochmals Hoffnung auf, weil die eigene Unterzahl gegen das starke Powerplay der Crocodiles eine super Arbeit ablieferte.