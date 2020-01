Punktsieg für Papenburg: Landgericht formuliert erhebliche Zweifel an Recken-Klage

Es ist mittlerweile der dritte Termin vor dem Landgericht in Verden. Vor dem schlichten Gerichtssaal 2 begrüßen sich die Parteien höflich. Kurzer Händedruck, ein paar Worte. Vor dem Vorsitzenden Richter Rouven Seeberg geht es konfrontativer vor.

Es ist das große Aufeinandertreffen zweier Alphatiere. Im Prozess der TSV Hannover-Burgdorf gegen Bauunternehmer Günter Papenburg hat auch Recken-Großsponsor Bernd Gessert ausgesagt. Und deutlich wurde schnell: Eine Lösung des komplizierten Arena-Streits ist nicht abzusehen. Papenburg geht zumindest als Punktsieger heraus, das Landgericht formuliert erhebliche Zweifel an der Klage der Handballer.

Recken fordern knapp 400 000 Euro

Kern der Auseinandersetzung: Erfüllt Günter Papenburg, Besitzer der Recken-Spielstätte Tui-Arena, seine Verpflichtungen oder nicht? Die Recken fordern für die Saison 2017/2018 knapp 400 000 Euro.

Die zentrale, äußerst technische Frage: Wie definiert sich eine Gesamteinnahme? In einer Verpflichtungserklärung sagte Papenburg zu, sollten Gesamteinnahmen von 6,5 Millionen Euro pro Saison nicht erreicht werden, füllt er die Lücke auf. Entweder mit eigenem Geld oder der Beschaffung von neuen Sponsoren. Laut Aussage von Gessert: Eine zentrale Bedingung für den Umzug der Handballer aus der kleineren – und weitaus günstigeren - Swiss-Life-Hall in die 10000-Zuschauer fassenden Arena. Der Saisonetat stieg von 5,5 auf 6,5 Millionen Euro, also um die eine Million, die Patronat Papenburg absicherte.

Nun drohte mitten in der damals sportlich schwach verlaufenden Saison aufgrund ausbleibender Sponsorengelder und zu geringen Ticketerlösen die Zahlungsunfähigkeit. Recken-Mäzen Bernd Gessert gewährte, so betonte er in der Verhandlung, daraufhin zwei Darlehn von insgesamt rund 630.000 Euro, um die Recken-Pleite abzuwenden.