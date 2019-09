Pure Handball-Freude: Recken gehen selbstbewusst ins Duell mit dem Meister

Erfolge machen mutig. 12:0 Punkte haben die Handball-Recken auf dem Konto. Damit ist der TSV Hannover-Burgdorf nicht nur der beste Start in elf Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit gelungen, sie wird auch nach dem Abschluss des sechsten Spieltags alleiniger Spitzenreiter mit mindestens zwei Punkten Vorsprung bleiben.

"Wir sollten den Erfolg nicht kleinreden"

Der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen will dabei die Gnade des Spielplans – unter den ersten sechs Recken-Kontrahenten befand sich kein Topteam – nicht allein gelten lassen. „Wir sollten den Erfolg nicht kleinreden“, sagte der 34-Jährige. „Wir hatten drei schwere Auswärtsspiele zu bestreiten.“ Das gilt für die Partien in Göppingen (27:24) und am Donnerstag in Stuttgart (28:23). Im Vorjahr brachten die Hannoveraner von diesen Gastspielen in Schwaben keinen Punkt mit.