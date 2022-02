Wegen Krieg gegen die Ukraine: IOC und DOSB fordern Ausschluss von Russland und Belarus

"Weltweite Sanktionen auf allen gesellschaftlichen Feldern sind umso wirksamer, je mehr gesellschaftliche Akteure sich daran beteiligen“, hieß es. Das Ziel, den Krieg in der Ukraine schnellstmöglich zu beenden, rechtfertige diesen Schritt, wenngleich davon auch Athleten getroffen würden, die für diesen Krieg nicht verantwortlich seien. "Auch der Sport muss hier seiner Verantwortung nachkommen und entsprechende Einschränkungen in Kauf nehmen“, betonte der DOSB. Der Dachverband beabsichtige zudem einen Fonds einzurichten, um unmittelbare, humanitäre Unterstützung als Folge von Russlands Angriff auf das Nachbarland für ukrainische Sportlerinnen und Sportler zu leisten.

Auch nach dem Willen des IOC sollen Russische und belarussische Sportler und Funktionäre nicht mehr an internationalen Wettbewerben teilnehmen dürfen. Diese Empfehlung sprach die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees am Montag an alle Weltverbände und Ausrichter von Sportveranstaltungen aus. Am Sonntag hatte der Fußball-Weltverband FIFA bereits beschlossen, dass die Nationalmannschaft Russland ab sofort keine internationalen Spiele mehr auf eigenem Gebiet austragen dürfe.