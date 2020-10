Pykas Plan mit Hemmingen funktioniert – auch bei der stärksten Offensive in Evesen?

Martin Pyka ist ein Perfektionist. Mithilfe der Zuarbeit und des Inputs seiner Co-Trainer Frank Sledz und Tobias Brinkmann, eines ausgetüftelten Videoanalysesystems und vielen guten eigenen Ideen hat er den SC Hemmingen-Westerfeld in der Landesliga zügig auf Kurs gebracht. Vier Siege, ein Remis, eine Niederlage, beeindruckende Ballbesitzquoten, gepflegtes Kombinationsspiel und ein stabiles Defensivgefüge sorgten dafür, dass der SCH es sich zunächst einmal auf Platz eins gemütlich macht.

Für Sonntag (15.30 Uhr) steht nun ein ganz besonderer Härtetest an: Die Hemminger geben beim VfR Evesen, dem bislang deutlich offensivstärksten Team der Liga, ihre Visitenkarte ab. „Das ist eine Mannschaft, in der etliche Spieler spielen, die schon höherklassig unterwegs waren. Da steckt enormes Potenzial drin“, sagt Pyka. Fehlen wird ihm gegen den VfR eventuell Yannick Kranz, der sich am Dienstag beim 3:0 gegen den TSV Barsinghausen eine leichte Zerrung zugezogen hat. Dafür hat Michael Gerlach seine Gelb-Rot-Sperre abgesessen. Er könnte also wieder als Sturmspitze auflaufen, Steven Melz würde auf die Zehnerposition zurückrücken. „Es gibt keinen Grund, groß was zu ändern“, sagt der Coach.