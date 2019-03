Pyro-Ärger: Eintracht Frankfurt droht Fan-Ausschluss in der Europa League

Das wäre richtig bitter für Eintracht Frankfurt: Dem deutschen Klub droht nach dem sensationellen 1:0-Erfolg im Europa-League-Achtelfinale bei Inter Mailand ein Fan-Ausschluss für das Viertelfinale (so könnt ihr die Auslosung live sehen). Einige Frankfurt-Anhänger hatten im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand kurz vor dem Abpfiff Pyrotechnik gezündet. Eine Leuchtrakete landete sogar im Inter-Fanblock, weitere flogen nach Schlusspfiff auf den Rasen. Ein Problem für die Eintracht: Schließlich steht der Bundesliga-Fünfte in Europa seit Dezember nach Fan-Vorfällen bei Lazio Rom unter Bewährung.