Pyro-Ärger in Frankfurt: Rauch in den Vereinsfarben verhindert planmäßigen Anstoß

Schon wieder sorgt von den Fans gezündete Pyrotechnik für einen verzögerten Spielbeginn in der Bundesliga. Die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 am Sonntagabend musste mit gut sechsminütiger Verspätung angepfiffen werden. Weil die Eintracht-Anhänger im Rahmen ihrer Choreografie ("Lasst uns unsere Farben weiter durch Europa tragen") in der Frankfurter Commerzbank-Arena rote, schwarze und weiße Rauchtöpfe zündeten, hatte Schiedsrichter Harm Osmers kaum eine andere Wahl, als das Spiel vorerst nicht anzupfeifen. Fans, Spieler und Fernsehzuschauer konnten aufgrund des roten Nebels schlichtweg nichts sehen.

Fjörtoft, Okocha, Boateng & Co. - 25 ehemalige Spieler von Eintracht Frankfurt und was aus ihnen wurde. ©

Eintracht Frankfurt will nach dem bitteren Aus in der Europa League gegen den FC Chelsea einen Sieg im Rhein-Main-Duell gegen Mainz 05 folgen lassen. Für das Team von Trainer Adi Hütter auch darum, Platz vier in der Tabelle der Bundesliga zu verteidigen. Nach dem 1:6-Debakel bei Bayer Leverkusen in der Vorwoche sichert der SGE derzeit lediglich die bessere Tordifferenz den Champions-League-Platz. Das vorletzte Saisonspiel gegen Mainz nach zuletzt vier Liga-Partien ohne Sieg wurde nur rund 66 Stunden nach dem kräftezehrenden Halbfinale in der Europa League beim FC Chelsea angepfiffen.