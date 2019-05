Pyro-Ärger in Wuppertal: Uerdingen-Anhänger sorgen für Spiel-Unterbrechung am Tag der Amateure

Der "Finaltag der Amateure" (hier im SPORT BUZZER-Liveblog verfolgen) soll vor allem ein Fest des Amateursports und seiner Fans sein - eine Botschaft, die einige Anhänger des KFC Uerdingen 05 offenbar gründlich missverstanden haben. Beim Endspiel des Niederrheinpokals gegen den Wuppertaler SV provozierte der harte Kern der Fans des Drittligisten im Wuppertaler Stadion am Zoo in der zweiten Halbzeit eine Spielunterbrechung, die mehrere Minuten andauerte.

Uerdingen gegen Wuppertal: Polizei muss wegen Pyro im Fanblock eingreifen

Was war passiert? Schon in der Halbzeitpause hatte ein Einsatz von Polizisten beim Stand von 1:1 im Block der Uerdinger für Unruhe gesorgt, weil Anhänger des KFC laut Reviersport versuchten, ein Tor zum Innenraum zu öffnen. In der 51. Minute eskalierte die Situation: Die Krefelder zündeten Pyrotechnik und Böller, Schiedsrichter Kevin Domnick sah keine andere Möglichkeit, als die Partie zu unterbrechen. Die Polizei marschierte in Mannschaftsstärke vor dem Uerdinger Block auf, es gab zu wüsten Beschimpfungen. Nach ein paar Minuten hatte sich die Lage weitgehend wieder beruhigt.