"Das war scheiße": Pyro-Ärger in Berlin macht Leverkusen-Trainer Peter Bosz wütend

In diesem Spiel war im wahrsten Sinne des Wortes Feuer drin: Bayer Leverkusen setzte sich in einem turbulenten Spiel bei Union Berlin durch einen Last-Minute-Treffer von Karim Bellarabi (90+4) mit 3:2 durch. Trotz eines packenden Duells auf dem Rasen der Alten Försterei wurde das sportliche Kräftemessen in weiten Teilen der zweiten Spielhälfte zur Nebensache degradiert. Denn auf den Rängen sorgten Leverkusens Fans für Ärger. Mehrfach wurde im Gästeblock Pyrotechnik abgebrannt und sogar Raketen in Richtung des Spielfeldes abgefeuert. Schiedsrichter Harm Osmers schickte beide Teams zwischenzeitlich knapp drei Minuten vom Rasen, die Begegnung war gleich mehrere Male unterbrochen.