Pyro-Ärger vor Köln gegen HSV: Topspiel verspätet angepfiffen - So reagiert das Netz

Diese Szenen will keiner sehen. Die Anhänger des Hamburger SV haben vor dem Topspiel gegen Gastgeber 1. FC Köln den Anpfiff wegen des Zündens von Pyrotechnik und Böllern um mehrere Minuten verzögert. Erst vier Minuten später als geplant pfiff Schiedsrichter Robert Hartmann die Partie an.

Eklat vor dem Topspiel in Köln: HSV-Fans werfen brennende Geschosse auf den Rasen

Was war passiert? Als beide Mannschaften bereits zum Anstoß parat stehen, werfen HSV-Anhänger brennende Geschosse in Richtung Spielfeld. Zudem werden in der Gästekurve von den Hamburg-Fans bengalische Feuer gezündet. Weil auch Böller explodieren und das Spielfeld dadurch vernebelt wird, wartet Schiedsrichter Hartmann lange mit der Freigabe für die Partie ab.