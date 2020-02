Pyro-Erlaubnis vom DFB: Hamburger SV darf gegen Karlsruher SC legal Rauchtöpfe abbrennen

Der DFB hat seine Zustimmung gegeben, dass der Hamburger SV ein kontrolliertes Abbrennen von Pyro-Technik durchführen darf. Nach der behördlichen Genehmigung durch die zuständigen Stellen in Hamburg wurde der Antrag des Zweitligisten durch die DFB-Kommission “Prävention & Sicherheit & Fußballkultur” bewilligt, wonach der HSV vor Anpfiff seines Heimspiels gegen den Karlsruher SC am 8. Februar im Volksparkstadion zehn Rauchtöpfe außerhalb der Zuschauerbereiche unter Aufsicht einer Fachfirma kontrolliert abbrennen will.