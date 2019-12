„Pyro im Block ist das Allerletzte“: Einige Fans von RB Leipzig wehren sich gegen Zündler

Leipzig. Ein Teil der Anhänger von RB Leipzig im Sektor B haben sich am Sonnabend deutlich von den Feuerwerkszündlern in Paderborn distanziert. Vor dem Hoffenheim-Spiel war noch unklar, wie sich der Bullenanhang positionieren wird. Nun das klare Statement: „PYRO im Block ist das ALLERLETZTE“ und „PYRO-NEIN“ hatten die Anhänger vor dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim auf Spruchbänder geschrieben und gut zehn Minuten nach Anpfiff in der Kurve präsentiert.