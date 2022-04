Pyro im Holstein-Stadion: HSV-Fans sorgen für Unterbrechung des Zweitliga-Spiels in Kiel

Die Zweitliga-Partie zwischen Holstein Kiel und dem Hamburger SV ist nach nur gut zwei Minuten unterbrochen worden. Grund für die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager (Hügelsheim): Die mitgereisten Anhänger des HSV zündelten mit Bengalos und vernebelten die Sicht vor ihrem Fan-Block. Beide Mannschaften gingen vorerst zurück in die Kabine. Nach knapp zehn Minuten kamen die Teams dann zurück, Schlager pfiff zur Fortsetzung an. Der Rauch hatte sich verzogen.

Zuvor waren einige Hamburger Profis wie Torhüter Daniel Heuer Fernandes und Kapitän Sebastian Schonlau zu den eigenen Anhängern geeilt und versuchten, die Situation zu beruhigen. Auch Sportvorstand Jonas Boldt ging zu den Fans und redete auf sie ein. Anschließend schritt er mit erbostem Blick zurück in Richtung Bank. Auf Twitter appellierte der Verein ebenfalls mit einer kurzen Botschaft an die Anhänger: "Wir haben zuletzt erfolgreich Seite an Seite gestanden. Wir wollen den Weg gemeinsam gehen, also lasst uns doch auch alle an einem Strang ziehen und keine persönlichen Vorlieben in den Vordergrund stellen, durch die der Zusammenhalt gefährdet wird", hieß es.